ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений с начала перемирия на Донбассе
С начала перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.
Речь идет о 44 взрывах, 180 выстрелах из стрелкового оружия и один неустановленный взрыв.
Также, по данным миссии, 27 июля осколочные ранения получил житель Марьинки.
Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
31 июля штаб ООС сообщил, что с момента объявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.
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За последние две недели специальная мониторинговая миссия не зафиксировала ни одного случая гибели гражданского лица.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 21 июля в период с полуночи до 16 часов 75 нарушений режима прекращения огня.
В целом же в отчете наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали рост напряженности и интенсивные обстрелы в районе Донецкого аэропорта.