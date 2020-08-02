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Главная » Украина » Общество
16:34 02 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений с начала перемирия на Донбассе

С начала перемирия 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

Речь идет о 44 взрывах, 180 выстрелах из стрелкового оружия и один неустановленный взрыв.

Также, по данным миссии, 27 июля осколочные ранения получил житель Марьинки.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

31 июля штаб ООС сообщил, что с момента объявления режима тишины от обстрелов не погиб ни один военный.

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Тэги: ОБСЕ, перемирие, война на Донбассе

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