Сегодня верующие празднуют последний летний праздник – День пророка Илии

В этот день всегда молились об избавлении от засухи. Ильин день обычно выпадал на границу сезонов и считался серединой лета, когда время приближается к зиме.

В народе считалось, что Илия - один из самых строгих пророков, повелитель дождей, грома и молний, покровитель воинов. Попутно Илия – щедрый, ибо посылает на землю плодородие, его молитвы, согласно Святому Писанию, возвращали к жизни людей.

На иконах Илия часто изображается на огненной колеснице. Святой Илия – единственный из пророков, который при жизни был взят в Царство Небесное, в конце его земного пути к нему спустилась огненная колесница, запряженная четырьмя лошадьми, и забрала на небо.

Пророк Илия родился в Фесвии Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. Согласно преданию, когда родился Илия, у его отца было видение: благообразные мужи приветствовали младенца и пеленали его огнем. Пророк действительно посвятил себя Богу, жил в пустыне, постился, молился.

Его задача была в том, чтобы проповедовать имя Божие среди язычников. Считалось, что своими чудесами он убеждал целые народы. Один из таких случаев в Писании – чудеса во время царствования языческого царя Ахава. Для вразумления царя пророк поразил землю трехлетней засухой, а затем доказал существование Бога язычникам схождением огня на жертвенные камни.

Приметы на святого Илии просто невозможно не затронуть. Этот день просто оброс различными поверьями и легендами, верить в это или нет – это ваше дело, но некоторые из них просто гениальные. В этот день обычно идут дожди с громом, и в народе верят, что это Илия-пророк возит по небесному пути в огненной колеснице свои громы из Киева в Иерусалим.

В народе этот день считается стыком двух сезонов, заканчивается лето и начинается осень: «на Илью зима с летом борется», «на Илью до обеда лето, после обеда — осень».

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