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12:00 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

За месяц казна Украины опустела на треть

В июле остаток средств на едином казначейском счете был рекордным, а к августу сократился на 32%.

Остаток средств на едином казначейском счете за июль сократился на 31,7% – с 75,701 млрд гривен до 51,693 млрд гривен, сообщает казначейская служба.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

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Тэги: бюджет, казна, казначейство

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