Выходные в августе: сколько будем отдыхать
В последний летний месяц в украинцев будут дополнительные длительные выходные с 22 по 24 августа.
В августе в Украине будет одиннадцать выходных дней. Кроме субботы и воскресения, украинцы получат один дополнительный день отдыха.
В честь Дня независимости Украины в понедельник, 24 августа, является праздничным и нерабочим днем. Поэтому украинцы получат возможность отдохнуть три дня подряд – с 22 по 24 августа.
Из 31 календарного дня в августе 2020 года 20 дней являются рабочими, а 11 – выходными.
Также украинцы отметят в августе несколько важных церковных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас.
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