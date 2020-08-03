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08:00 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Афганистане террористы «Исламского государства» взорвали тюрьму

Сначала сообщалось о трех погибших, но теперь их число возросло до 21, при этом еще 43 человека ранены.

В городе Джелалабад в Афганистане число погибших в результате нападения на тюрьму увеличилось до 21 человека, еще 43 человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News в понедельник, 3 августа.

Губернатор провинции Наргаргах Атолл Хогиани говорит, что противостояние между боевиками и силовиками продолжается уже более 13 часов. Все раненые были отправлены в больницу, их состояние считается стабильным.

Отметим, что террористическая группировка «Талибан» уже опровергла свою причастность к атаке. СМИ пишут, что террористы из «Исламского государства» уже взяли ответственность за теракт.

Один из собеседников издание добавил, что из пенитенциарного учреждения могли убежать более 700 из 1500 заключенных.

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Тэги: взрыв, тюрьма, терракт, ИГИЛ, афганситан

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