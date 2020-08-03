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15:00 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые экспериментально опровергли существование теории эффекта бабочки

Эксперимент на квантовом оборудовании не подтвердил наличие значительных последствий после изменения прошлого.

Ученые поставили под сомнение существование популярной теории эффекта бабочки. Об этом сообщается на сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Эффект бабочки в популярной культуре впервые описал Рэй Брэдбери еще в 1952 году в рассказе И грянул гром. Это эффект предполагает, что незначительное изменения в прошлом могут иметь крупные и непредсказуемые последствия в будущем.

С помощью квантового компьютера IBM-Q ученые смоделировали ситуацию с течением времени назад. Для этого специалисты отправили в условное прошлое квантовые разряды под названием кубиты.

Кубитам нанесли определенный ущерб, запустили ход времени обратно. Оказалось, что развернутая в компьютере квантовая система практически не изменилась.

При этом ученые подчеркнули, что следует по-разному трактовать и рассматривать понятие хаоса в классической физике и квантовой механике.

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Тэги: время, эксперимент, квантовая механика, эффект бабочки

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