ГБР обязали открыть дело по «разговору Баканова и Трубы» о Медведчуке

В январе 2020 года некоторые СМИ распространили якобы запись разговора глав СБУ и ГБР, в которой в том числе обсуждалась «фальсификация дел» на Медведчука. ОПЗЖ требует расследования по этой «записи».

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований принять к рассмотрению обращение группы депутатов и открыть дело по так называемой «записи разговора» главы СБУ Ивана Баканова и экс-директора ГБР Романа Трубы, распространенной средствами массовой информации в январе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба партии Оппозиционная платформа – За жизнь на партийном сайте.

«31 января 2020 года украинские СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука с директором ГБР Трубой», – говорится в сообщении на сайте ОПЗЖ.

На основании этой информации группа народных депутатов обратилась в ГБР с требованием провести расследование, однако расследование начато не было.

После этого народный депутат Ренат Кузьмин обратился в суд с жалобой на бездействие уполномоченных лиц Государственного бюро расследований.

Печерский райсуд Киева принял решение удовлетворить жалобу Кузьмина на бездействие ГБР и обязать Госбюро расследований принять к рассмотрению обращение депутатов Рената Кузьмина, Нестора Шуфрича, Юрия Загороднего, Василия Нимченко и Тараса Козака. В своем обращении депутаты требовали начать расследование правонарушений, предусмотренных статьей о вмешательстве в деятельность государственного деятеля (ст.344 УК Украины) и статьей о служебном подлоге (ст.366 УК).

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