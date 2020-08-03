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17:43 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суркис готов продать «Динамо», «но нет желающих»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил о готовности продать футбольный клуб, однако не видит достойных покупателей в нынешних экономических условиях.

«Мы в футбол пришли в 1996 году. С этого года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Я руководствуюсь только любовью к футболу. Деньги для меня на десятом месте. Главное – результат», – сказал президент «Динамо» в интервью телеканалу 112.

С 1998 года Игорь Суркис был вице-президентом киевского «Динамо». С 2002 года стал президентом клуба.

Вместе с братом Григорием он входит в топ-50 самых богатых украинцев.

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Тэги: футбол, Игорь Суркис, ФК Динамо Киев

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