Суркис готов продать «Динамо», «но нет желающих»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил о готовности продать футбольный клуб, однако не видит достойных покупателей в нынешних экономических условиях.
«Мы в футбол пришли в 1996 году. С этого года не было ни одного предложения о покупке клуба. Все говорят, что надо продать. Я готов. Но нет желающих. Я руководствуюсь только любовью к футболу. Деньги для меня на десятом месте. Главное – результат», – сказал президент «Динамо» в интервью телеканалу 112.
С 1998 года Игорь Суркис был вице-президентом киевского «Динамо». С 2002 года стал президентом клуба.
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