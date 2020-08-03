Бывший король Испании принял решение покинуть страну
Против бывшего короля расследуется дело о коррупции. В правительстве это вызвало дискуссию по вопросу неприкосновенности монарха.
Бывший король Испании Хуан Карлос принял решение покинуть страну. Об этом он объявил своему сыну, действующему монарху Филиппу VI.
Как объявили представители королевского двора, свое решение Хуан Карлос объяснил «последствиями некоторых событий в его личной жизни в прошлом».
В свою очередь, испанский канал RТVЕ напоминает, что против бывшего короля расследуется дело о коррупции. В правительстве это вызвало дискуссию по вопросу неприкосновенности монарха.
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