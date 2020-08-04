Украинская чемпионка дисквалифицирована за применение допинга
Чемпионка Европы 2016 и 2018 годов в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) не прошла антидопинговых тестов.
Украинка отстранена от соревнований на 20 месяцев, начиная с 16 января 2020 года, в соответствии со статьями 10.2.2 и 10.5.1 (a) правил ADR.
В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные Кроль с 16 января этого года. Также Кроль пропустит XXXII летние Олимпийские игры года, которые состоятся следующим летом в Токио.
Спортсменка согласилась с принятым решением и отказалась от заслушивания дела в Дисциплинарном трибунале.
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