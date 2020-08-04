Audi извинилась за рекламу с девочкой, которая ест банан
Немецкий автопроизводитель Audi извинился за рекламу, которая вызвала споры в соцсетях: в рекламе разглядели сексуальный подтекст.
На рекламе, о которой идет речь, изображена несовершеннолетняя девочка, которая ест банан, опираясь на машину. Слоган рекламы звучал так: «Позволь своему сердцу биться чаще – в каждом аспекте», сообщает BBC.
Критики называли рекламу провокационной. Одни находили в ней сексуальный подтекст, другие говорили что девочка на фото находится в опасном положении, потому что водитель не увидит ее с водительского кресла.
«Мы слышим вас и повторим прямо: мы заботимся о детях, – говорится в заявлении Audi. – Мы искренне просим прощения за это бестактное изображение и заверяем, что в будущем его не будут использовать».
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