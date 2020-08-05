В Украине новый антирекорд по COVID-19

За день в Украине подтвердили 1271 случай заболевания. В то же время выздоровели 914 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 1271 новый случай коронавируса – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 5 августа.

Таким образом в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 – скончались (накануне – 24).

Статистка коронавируса по областям:

Винницкая область – 2880 (32)

Волынская область – 4064 (+56)

Днепропетровская область – 1474 (15)

Донецкая область – 926 (+23)

Житомирская область – 2009 (+42)

Закарпатская область – 5462 (+78)

Запорожская область – 871 (20)

Ивано-Франковская область – 5168 (+127)

Кировоградская область – 711 (0)

Киев – 8812 (+150)

Киевская область – 3942 (+65)

Львовская область – 10223 (+156)

Луганская область – 135 (+5)

Николаевская область – 658 (10)

Одесская область – 3638 (+93)

Полтавская область – 472 (+6)

Ровенская область – 6442 (+87)

Сумская область – 570 (10)

Тернопольская область – 3149 (+28)

Харьковская область – 4239 (+146)

Херсонская область – 236 (+6)

Хмельницкая область – 1232 (32)

Черновицкая область – 6298 (+69)

Черкасская область – 959 (+4)

Черниговская область – 920 (11)

Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.

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