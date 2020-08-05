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09:00 05 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине новый антирекорд по COVID-19

За день в Украине подтвердили 1271 случай заболевания. В то же время выздоровели 914 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 1271 новый случай коронавируса – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 5 августа.

Таким образом в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 – скончались (накануне – 24).

Статистка коронавируса по областям:

  • Винницкая область – 2880 (32)
  • Волынская область – 4064 (+56)
  • Днепропетровская область – 1474 (15)
  • Донецкая область – 926 (+23)
  • Житомирская область – 2009 (+42)
  • Закарпатская область – 5462 (+78)
  • Запорожская область – 871 (20)
  • Ивано-Франковская область – 5168 (+127)
  • Кировоградская область – 711 (0)
  • Киев – 8812 (+150)
  • Киевская область – 3942 (+65)
  • Львовская область – 10223 (+156)
  • Луганская область – 135 (+5)
  • Николаевская область – 658 (10)
  • Одесская область – 3638 (+93)
  • Полтавская область – 472 (+6)
  • Ровенская область – 6442 (+87)
  • Сумская область – 570 (10)
  • Тернопольская область – 3149 (+28)
  • Харьковская область – 4239 (+146)
  • Херсонская область – 236 (+6)
  • Хмельницкая область – 1232 (32)
  • Черновицкая область – 6298 (+69)
  • Черкасская область – 959 (+4)
  • Черниговская область – 920 (11)

Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.

Источник:
Тэги: статистика, коронавирус, covid-19

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