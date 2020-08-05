В Украине новый антирекорд по COVID-19
За день в Украине подтвердили 1271 случай заболевания. В то же время выздоровели 914 человек.
За минувшие сутки в Украине выявили 1271 новый случай коронавируса – это рекорд с начала эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в среду, 5 августа.
Таким образом в Украине уже 75 490 случаев COVID-19. При этом выздоровели 41 527 человек, из них накануне 914, а 1788 – скончались (накануне – 24).
Статистка коронавируса по областям:
- Винницкая область – 2880 (32)
- Волынская область – 4064 (+56)
- Днепропетровская область – 1474 (15)
- Донецкая область – 926 (+23)
- Житомирская область – 2009 (+42)
- Закарпатская область – 5462 (+78)
- Запорожская область – 871 (20)
- Ивано-Франковская область – 5168 (+127)
- Кировоградская область – 711 (0)
- Киев – 8812 (+150)
- Киевская область – 3942 (+65)
- Львовская область – 10223 (+156)
- Луганская область – 135 (+5)
- Николаевская область – 658 (10)
- Одесская область – 3638 (+93)
- Полтавская область – 472 (+6)
- Ровенская область – 6442 (+87)
- Сумская область – 570 (10)
- Тернопольская область – 3149 (+28)
- Харьковская область – 4239 (+146)
- Херсонская область – 236 (+6)
- Хмельницкая область – 1232 (32)
- Черновицкая область – 6298 (+69)
- Черкасская область – 959 (+4)
- Черниговская область – 920 (11)
Предыдущий антирекорд был 30 июля, тогда зафиксировали 1197 новых случаев. На этот раз на 74 зараженных больше.
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