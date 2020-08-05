Украинцы подпольно изготовляли сигареты в Польше

Цех накрыла местная полиция. Всего задержаны восемь человек, из которых шестеро – украинцы.

Польская полиция задержала восемь человек, из которых шесть украинцев, за подпольное изготовление сигарет. Об это со ссылкой на заявление полиции сообщает Polskie Radio в среду, 5 августа.

Правоохранители разоблачили две подпольные фабрики производства сигарет. Операцию провели в Пясечинском повяте Мазовецкого воеводства. Всего обыски провели на четырех объектах и ​​задержали восемь мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, из них шесть оказались гражданами Украины.

Была изъята полная производственная линия для изготовления сигарет, 11 тонн табака и миллион единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Теперь задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным изготовлением сигарет, нелегальным созданием табачных изделий, а также незаконным введением на рынок товаров, обозначенных фальсифицированной торговой маркой. Всех взяли под временный арест.

В случае, если бы весь изъятый ​​незаконный товар попал на польский рынок, то это нанесло бы ущерб государству на сумму почти 17 млн ​​злотых (более 3,8 млн евро).

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