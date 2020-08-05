За сутки COVID-19 в мире заразилось 250 тысяч человек
Общее количество смертей от коронавируса в мире превысило 700 тысяч. За последние сутки скончались более шести тысяч человек.
За прошедшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее. Об этом говорится в данных на Worldometers.
При этом умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее – 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806). При этом общее число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч.
За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умер 703 381 пациент, выздоровели 11 909 511 инфицированных.
В Соединенных Штатах, как информирует Worldometer, число летальных исходов достигло 160 тыс. 290 при 4,9 млн заразившихся, в Бразилии умерли более 96 тыс. инфицировано 2,8 млн, в Индии скончались 39,8 тыс., зафиксировано 1,9 млн случаев заражения.
Новости по теме
За сутки в России впервые с 30 апреля выявили менее 8 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией.
Две женщины заболели после возвращения из путешествия в Великобританию. Ранее Минздрав страны сообщил о выздоровлении последнего больного COVID.
Более 3,6 млн человек уже побороли болезнь. Число скончавшихся от COVID-19 приближается к 414 тысячам.