В результате странных взрывов в Бейруте пострадали тысячи людей

Жертвами серии взрывов, прогремевших накануне вечером в порту столицы Ливана, стали, по меньшей мере, 100 человек, еще 4000 пострадали.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан рассказал, что до сих пор многие считаются пропавшими без вести, передает CNN.

По данным ВВС, полностью разрушено несколько кварталов Бейрута.

Сообщается, что якобы взорвались 2,7 тонны нитрата аммония, которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

По данным российских СМИ, взорвалась аммиачная селитра, в 2014 году конфискованная с судна, владельцем которого является уроженец России Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре.

Бывший сотрудник ЦРУ с большим опытом работы на Ближнем Востоке Роберт Байер заявил, что судя по видеозаписям с места взрыва в Бейруте, нитрат аммония присутствовал на складах, но не он стал причиной происшествия. По его мнению, на месте взрыва были боеприпасы и ракетное топливо. Это мог быть тайник с оружием, но неясно, кому он принадлежит. В то же время, по его словам, пока нет доказательств, что это была атака. Байер не уверен, что правда когда-нибудь станет известной.

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