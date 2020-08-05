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14:12 05 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Золото рекордно подорожало

С начала 2020 года золото подорожало почти на 30 процентов. Цена на золото впервые в истории выросла выше 2000 долларов за унцию.

Во вторник, 4 августа, цена чистой тройской унции золота (31,1 г) впервые в истории преодолела символическую границу в 2000 долларов (2000,11 на нью-йоркской бирже Comex).

С началу 2020 года золото подорожало почти на 30 процентов.

К этому рекордной была цена в 1921,18 доллара за унцию после резкого подорожания драгоценных металлов в сентябре 2011 года.

Следует отметить, что в течение торгового дня цена на золото несколько упала.

Эксперты связывают рост с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Золото расценивают как способ защиты от инфляции и обесценивания валют.

По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, золото продолжит рост к новым максимумам. Этому поможет снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива.

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Тэги: золото

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