Глава земресурсов столицы Петр Оленич потратил миллионы гривен из бюджета Киева на агитацию за Порошенко

Глава департамента земельных ресурсов КГГА занимался схемами и вымыванием денег из городского бюджета Киева, которые затем потратил на незаконную агитацию за кандидата в президенты Петра Порошенко.

Глава департамента земельных ресурсов КГГА занимался схемами и вымыванием денег из городского бюджета Киева, которые затем потратил на незаконную агитацию за кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом изданию “КП в Украине” заявил их собственный источник.

“Источники в КГГА на правах анонимности поясняют, что “львиную долю” денег, предусмотренных на реализацию мероприятий “программы Оленича”, чиновнику попросту дали задание потратить на выборы президента Порошенко”, – говориться в публикации.

По информации издания, Оленич на протяжении длительного времени получал деньги из бюджета на проекты в сфере IT, которые на деле оказались пустышками. При этом некоторые из его проектов оказались реализованными двумя годами ранее другой командой департамента.

“Например, на обновление картографических материалов масштаба 1:2000-1:500, создание цифровых ортофотопланов в масштабе 1:500 и 3-Dмоделей зданий и цифровых моделей рельефа (цифровая аэрофотосъемка Киева) запланировано финансирование в размере 37 млн гривен. Чтобы контролировать и координировать качество цифровой аэрофотосъемки территории Киева, по мнению Оленича, нужно потратить еще 1,8 млн гривен”, – сообщает издание.

Также, после неудачной попытки провести аэросъемку территории Киева, Оленич добился, чтобы на комплекс изысканий наземными методами было выделено еще 4,5 млн бюджетных гривен провести. Таким образом планировалось обновить цифровые топографические материалы Киева.

“На разработку планов земельно-хозяйственного устройства отдельных территорий столицы из столичной казны хотят потратить 8,970 млн гривен, на экспертную денежную оценку и разработку документации для подготовки участков к продаже – 8,894 млн гривен, на мероприятия по отчуждению для общественных нужд земельных участков – по 2 млн гривен ежегодно”, – подытожили в издании.

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