Facebook и Twitter наказали Трампа за дезинформацию о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп и его избирательный штаб сообщали, что дети «почти не уязвимы» для коронавируса.
Facebook удалил сообщение с фрагментом интервью Трампа Fox News, в котором содержалась дезинформация о COVID-19, а Twitter вообще заблокировал аккаунт штаба президента США TeamTrump, пока тот не удалит это интервью, сообщает BBC.
«Это видео содержит заявления о том, что определенная группа людей имеет иммунитет к COVID-19, что является нарушением нашей политики по распространению дезинформации о коронавирус», – пояснил представитель Facebook.
Позже Twitter заявил, что заблокировал аккаунт избирательного штаба Трампа, назвав те же причины.
В телефонном интервью в утреннем выпуске телепрограммы Fox and Friends Трамп заявил, что пришло время открывать все школы в стране. «Посмотрите на детей – дети почти – и я бы сказал преимущественно – неуязвимы к болезни. И у них нет проблемы, просто нет проблемы», – сказал он.
По данным Университета Джона Хопкинса, к середине этой недели коронавирус унес жизни 157 тысяч американцев.
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