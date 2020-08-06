Украина несколько дней подряд бьет антирекорд по суточной заболеваемости
Второй день подряд в стране рекордное количество новых зараженных, при чем, сегодня на 47 случаев больше.
В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 августа, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.
Больше всего зараженных во Львовской области – уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 2898 случаев;
- Волынская область – 4108 случаев;
- Днепропетровская область – 1492 случая;
- Донецкая область – 941 случай;
- Житомирская область – 2036 случаев;
- Закарпатская область – 5539 случаев;
- Запорожская область – 890 случаев;
- Ивано-Франковская область – 5295 случаев;
- Кировоградская область – 713 случаев;
- г. Киев – 8992 случая;
- Киевская область – 3980 случаев;
- Львовская область – 10 420 случаев;
- Луганская область – 135 случаев;
- Николаевская область – 666 случаев;
- Одесская область – 3748 случаев;
- Полтавская область – 477 случаев;
- Ровенская область – 6538 случаев;
- Сумская область – 594 случая;
- Тернопольская область – 3177 случаев;
- Харьковская область – 4381 случай;
- Херсонская область – 242 случая;
- Хмельницкая область – 1257 случаев;
- Черновицкая область – 6383 случая;
- Черкасская область – 969 случаев;
- Черниговская область – 937 случаев.
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