Украина несколько дней подряд бьет антирекорд по суточной заболеваемости

Второй день подряд в стране рекордное количество новых зараженных, при чем, сегодня на 47 случаев больше.

В Украине установлен очередной антирекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, за минувшие сутки в стране заболели 1 318 человек. Такие данные по состоянию на утро четверга, 6 августа, приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.

Больше всего зараженных во Львовской области – уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 2898 случаев;

Волынская область – 4108 случаев;

Днепропетровская область – 1492 случая;

Донецкая область – 941 случай;

Житомирская область – 2036 случаев;

Закарпатская область – 5539 случаев;

Запорожская область – 890 случаев;

Ивано-Франковская область – 5295 случаев;

Кировоградская область – 713 случаев;

г. Киев – 8992 случая;

Киевская область – 3980 случаев;

Львовская область – 10 420 случаев;

Луганская область – 135 случаев;

Николаевская область – 666 случаев;

Одесская область – 3748 случаев;

Полтавская область – 477 случаев;

Ровенская область – 6538 случаев;

Сумская область – 594 случая;

Тернопольская область – 3177 случаев;

Харьковская область – 4381 случай;

Херсонская область – 242 случая;

Хмельницкая область – 1257 случаев;

Черновицкая область – 6383 случая;

Черкасская область – 969 случаев;

Черниговская область – 937 случаев.

Тэги: статистика, антирекорд, covid-19, суточный прирост