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12:57 06 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ливану не за что восстанавливать разрушенный Бейрут

Власти страны будут просить финансовой помощи у международного сообщества, чтобы справиться с последствиями ЧП.

У Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Sky News Arabia.

«У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона», – заявил Нехме.

Он добавил, что «единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом».

По последним оценкам властей, нанесенный ущерб Бейруту может достигать 15 млрд долларов.

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Тэги: взрыв, бейрут, ливан

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