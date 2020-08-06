Ливану не за что восстанавливать разрушенный Бейрут
Власти страны будут просить финансовой помощи у международного сообщества, чтобы справиться с последствиями ЧП.
У Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте. Об этом в четверг, 6 августа, заявил министр экономики и торговли страны Рауль Нехме, сообщает Sky News Arabia.
«У Ливана нет финансовых возможностей для преодоления последствий взрыва. Мы просим помощи международного сообщества. Причиненный взрывом ущерб оценивается в миллиарды долларов. Нам потребуется время для оценки всего нанесенного урона», – заявил Нехме.
Он добавил, что «единственным решением для Ливана является сотрудничество с Международным валютным фондом».
По последним оценкам властей, нанесенный ущерб Бейруту может достигать 15 млрд долларов.
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