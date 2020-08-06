В Киеве патрульные задержали женщину, которая намеревалась сжечь человеческие останки
Полицейские во время отработки района наткнулись на женщину, которая готовилась сжечь человеческие конечности.
В лесополосе на Троещине полицейские обнаружили молодую женщину, которая развела костер и пыталась сжечь конечности человеческого тела. Злоумышленницу задержали, сообщает в четверг, 6 августа, пресс-служба полиции области.
«Вчера во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела», – говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе.
«Потерпевший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы», – сообщили в полиции.
Отмечается, что задержанная оказалась уроженкой другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице.
Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.
Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве, готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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