Зеленский объяснил, почему выбрал Кравчука главой украинской делегации в Минске

Президент рассматривал несколько кандидатур на должность главы украинской делегации в Минске. Решающую роль в выборе сыграли опыт и авторитет Кравчука.

яПрезидент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске исходя из его опыта и авторитета.

Он выбирал из нескольких претендетов на эту должность.

«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ», – заявил Зеленский.

Он отметил, что в состав украинской делегации также войдет первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

«Пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч», – сообщил Зеленский.

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