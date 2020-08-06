Зеленский объяснил, почему выбрал Кравчука главой украинской делегации в Минске
Президент рассматривал несколько кандидатур на должность главы украинской делегации в Минске. Решающую роль в выборе сыграли опыт и авторитет Кравчука.
яПрезидент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации на переговорах в Минске исходя из его опыта и авторитета.
Он выбирал из нескольких претендетов на эту должность.
«Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине. И в оккупированной части. Это очень важно для председательствующего ТКГ», – заявил Зеленский.
Он отметил, что в состав украинской делегации также войдет первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.
«Пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Резников, и господин Демченко. То есть у нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч», – сообщил Зеленский.
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