Бразилец потратил более миллиона долларов, чтобы выглядеть, как кукла Барби

Родриго Альвес до этого потратил более полумиллиона долларов и сделал более ста косметических операций, чтобы выглядеть, как живая кукла Кен.

Но в январе 36-летний уроженец Сан-Паулу сделал каминг-аут и заявил, что он – трансгендерная женщина по имени Джессика.

Чтобы обрести женственную внешность, Джессика потратила около 900 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона долларов) на хирургические процедуры, сообщает газета Daily Mirror.

Она увеличила грудь, также сделала инъекции в ноги, увеличила ягодицы и бедра.

«Я хочу быть роковой женщиной с формами, и теперь впервые в жизни я ощущаю себя сексуальной», – подчеркнула она.

Родриго-Джессика устроила фотосессию у бассейна. Для съемок она выбрала откровенный черный купальник, оголяющий ее искусственные грудь и ягодицы.

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