На Донбассе ОБСЕ впервые не зафиксировала нарушений режима прекращения огня
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ впервые с начала своей работы на Донбассе не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.
говорится в отчете ОБСЕ.
За последние сутки ни одного нарушения не было ни в Донецкой, ни в Луганской областях.
«Впервые с тех пор, как Миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня ни в Донецкой, ни в Луганской областях», – говорится в отчете.
Всего с начала последнего перемирия СММ ОБСЕ зафиксировала 251 нарушения режима прекращения огня.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СMM) начала свою работу 21 марта 2014 на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.
Напомним, 22 июля 2020 на заседании ТКГ стороны при посредничестве ОБСЕ договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.
Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 стороны конфликта должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
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