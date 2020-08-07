ВОЗ категорически против массового возвращения болельщиков на стадионы

Майкл Райан считает, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан убежден, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.

«Большое скопление людей в 40, 50, 60 тыс. Человек. Это не просто люди окажутся на стадионе, они будут пользоваться общественным транспортом, посещать бары и клубы. Представьте себе все проблемы, которые у нас сейчас есть с ночными клубами и барами, и вы тесной все это в четырех или пятичасовой мероприятие, когда тысячи людей едут на одном и том же общественном транспорте к месту проведения мероприятия, участвуют в социальных аспектах. это может иметь катастрофические последствия «, – приводит слова Райана championat.com.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса ряд турниров были отменены или перенесены. Большие футбольные соревнования будут проходить без болельщиков.

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