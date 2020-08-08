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07:15 08 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Ювентус» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:1, но вылетел из турнира. Не помог даже дубль Роналду.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Мемфис Депай реализовал достаточно спорный пенальти и вывел гостей вперед, всерьез усложнив сопернику задачу по выходу в четвертьфинал.

Хозяева смогли отыграться на 43-й минуте. Арбитр встречи Феликс Цвайер назначил еще один 11-метровый удар — на этот раз в ворота гостей. Криштиану Роналду ударом с пенальти переиграл голкипера гостей Антони Лопеша.

На 60-й минуте Роналду сделал дубль. Португальцу удался точный удар в девятку метров с 23-х. Лопеш спасти гостей не смог.

В оставшееся время «Ювентус» владел инициативой, но забить третий мяч так и не смог. Ближе всего к этому был Роналду, но его удар головой после навеса с углового пришелся чуть выше ворот.

По сумме двух игр (за счет выездного гола) «Лион» прошел в четвертьфинал.

Источник:
Тэги: футбол, Криштиану Роналду

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