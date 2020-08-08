Первая ракетка Украины также отказалась участвовать в US Open
Элина Свитолина на своей странице в Instagram объявила, что приняла решение пропустить турнир, который стартует в последний день августа.
Элина считает, что сейчас не стоит подвергать себя и свою команду опасности.
«Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступать. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду», – написала Свитолина.
Пока в заявке остаются четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская и три Екатерины – Бондаренко, Козлова и Завацкая.
Ранее о своем отказе об участии в турнире заявили вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти.
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В прошлом сезоне Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open, обыграв в пяти партиях финального матча россиянина Даниила Медведева.
Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett 1 Aces в Берлине. В финале она победила чешку Квитову.
По информации The Telegraph в Ассоциации тенниса Соединенных Штатов (USTA) «отчаянно стремятся провести турнир», хотя бы без зрителей.