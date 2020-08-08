Первая ракетка Украины также отказалась участвовать в US Open

Элина Свитолина на своей странице в Instagram объявила, что приняла решение пропустить турнир, который стартует в последний день августа.

Элина считает, что сейчас не стоит подвергать себя и свою команду опасности.

«Учитывая все обстоятельства, я приняла решение не участвовать в US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира, которые дали мне шанс выступать. Я понимаю, что они прилагают максимум усилий для безопасного проведения турнира, но я не чувствую себя достаточно комфортно, чтобы ехать в США и подвергать риску себя и свою команду», – написала Свитолина.

Пока в заявке остаются четыре украинские теннисистки: Даяна Ястремская и три Екатерины – Бондаренко, Козлова и Завацкая.

Ранее о своем отказе об участии в турнире заявили вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти.

Тэги: теннис, US Open, Элина Свитолина