Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений
Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
«Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений», – говорится в сообщении посольства.
Черногория открыла границу для украинских туристов с 22 июня, но обязала их перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.
7 июля Черногория отменила для украинцев требование тестирования на коронавирус.
В то же время 23 июля Черногория запретила гражданам Украины въезд автотранспортом.
Путешествие разрешалось только самолетом в составе туристической группы.
На данный момент украинским туристам открыт въезд в 39 стран.
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