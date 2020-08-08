Черногория разрешила украинским туристам въезд без ограничений

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

«Черногория включила Украину в свою зеленую зону и разрешила въезд украинцев без ограничений», – говорится в сообщении посольства.

Черногория открыла границу для украинских туристов с 22 июня, но обязала их перед въездом предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или ИФА-анализа на антитела, сделанный не ранее 72 часов до въезда.

7 июля Черногория отменила для украинцев требование тестирования на коронавирус.

В то же время 23 июля Черногория запретила гражданам Украины въезд автотранспортом.

Путешествие разрешалось только самолетом в составе туристической группы.

На данный момент украинским туристам открыт въезд в 39 стран.