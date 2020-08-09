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08:22 09 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае появился новый опасный вирус

В трех провинциях Китая зарегистрированы случаи острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS).

Китайское издание Global Times сообщает как минимум о семи умерших и более 60 зараженных. В провинции Цзянсу на востоке Китая в первом полугодии заразились более 37 человек. Позже вирус был обнаружен у 23 человек в провинции Аньхой и у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек. Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Впервые вирус SFTS был выявлен в КНР еще в 2009 году, но он мало изучен. По данным китайских врачей, основным источником распространения инфекции являются укусы клещей, однако потенциально она может передаваться и от человека к человеку через кровь или слизистую оболочку.

Китайские медики уверяют, что массового заражения опасаться не стоит: достаточно соблюдать осторожность и гигиену.

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Тэги: Китай, вирусы

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