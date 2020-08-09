Главный мышелов МИД Британии решил уйти в отставку

В официальном аккаунте Палмерстона в Twitter было размещено его прошение об отставке на имя замминистра иностранных дел Саймона Макдональда.

«Спустя четыре года после начала работы в министерстве иностранных дел в качестве главного мышелова, кажется, пришло время выйти на пенсию, чтобы я мог отдыхать вдали от всеобщего внимания», – говорится в заявлении.

На время карантина, введенного в конце марта, кота перевезли из центра Лондона в загородный дом сотрудника министерства – там он теперь и останется, сообщает BBC.

Саймон Макдональд написал, что все сотрудники министерства будут скучать по Палмерстону.

Палмерстон был взят из приюта для собак и кошек в лондонском районе Баттерси и назван в честь бывшего министра иностранных дел Британии и премьер-министра Генри Палмерстона.

Традиция заводить котов в официальных резиденциях в Британии зародилась в XV веке. Они имеют официальный статус мышеловов и получают жалование в размере 100 фунтов в год.

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