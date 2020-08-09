Число погибших при взрыве в Бейруте доросло до 220, среди них украинец.

Спасатели работают круглосуточно в поисках жертв. среди них один украинец.

Количество погибших в результате взрыва в Бейруте достигло 220 человек. Пропавшими без вести остаются более 110 человек.

Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает ArabNews, спасатели работают круглосуточно в поисках сигналов сотовых телефонов пропавших без вести после взрыва.

Команды говорят, что им мешают обломки, в том числе бетонные обломки зернохранилищ, разрушенных взрывом.

Военные водолазы, которые обследуют порт в поисках жертв, обнаружили тело, отброшенное силой взрыва на 500 метров.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

Среди погибших – 32-летний гражданин Украины Вильям Азар. Он трудился экономистом в компании KPMG.

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