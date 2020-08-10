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12:40 10 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВД Беларуси заявило о трех тысячах задержанных

Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

В ходе протестов в Беларуси задержано порядка трех тысяч человек, треть из которых – в Минске, сообщили в МВД страны в понедельник, 10 августа, пишет ТАСС.

«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух в других регионах республики», – сказала она.
Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.

По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

«В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», – отметили в МВД.

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Тэги: выборы, МВД, митинги, беларусь, протесты, задрежанные

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