МВД Беларуси заявило о трех тысячах задержанных
Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
В ходе протестов в Беларуси задержано порядка трех тысяч человек, треть из которых – в Минске, сообщили в МВД страны в понедельник, 10 августа, пишет ТАСС.
«Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух в других регионах республики», – сказала она.
Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.
По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
«В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком», – отметили в МВД.
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