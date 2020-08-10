В Беларуси силовики избили российских журналистов

Во время протестов по итогам президентских выборов задержали несколько российских журналистов, местонахождение некоторых неизвестно.

По данным Союза журналистов России (СЖР), известно о задержании как минимум пятерых человек: Антона Старкова и Дмитрия Ласенко из Daily Storm, корреспондента «Медузы» Максима Солопова, корреспондента «Sputnik Беларусь» Евгения Олейника и ведущего Telegram-канала WarGonzo Семена Пегова.

«Союз журналистов России выражает решительный протест по поводу задержаний наших коллег и требует немедленно освободить российских журналистов», – говорится на сайте СЖР.

«Дождь» также сообщает о задержании стрингеров Ruptly во время съемок голосования на избирательных участках.

«Есть информация о том, что Пегов и Солопов при задержании были избиты. При этом редакции не могут с ними выйти на связь», – сообщил Соловьев.

«Медуза» пишет, что связи с Солоповым нет уже 12 часов, он перестал отвечать на звонки вскоре после часа ночи 10 августа. Редакция и семья не могут получить никакой информации о Максиме.

Коллеги Солопова связались с министерствами иностранных дел России и Латвии (там находится офис «Медузы»), отделениями милиции и службами скорой помощи в Минске, правозащитными организациями, а также пытались дозвониться до аппарата президента Беларуси. Тем не менее о судьбе журналиста ничего не известно.

Корреспондент Daily Storm Антон Старков после задержания успел сообщить, что Солопова сильно избили силовики. Старков и Ласенко получили удары дубинками, хотя не оказывали сопротивления, однако, по их словам, серьезных травм у них нет.

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