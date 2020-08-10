У президента УАФ обнаружили коронавирус

Тест подтвердил, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом.

Президент УАФ заявил, что лица, с которыми он контактировал, также проходят тестирование и находятся на самоизоляции.

«Забегая вперед – чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи», – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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