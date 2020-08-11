60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом

Испанский актер вынужден отмечать юбилей в самоизоляции. Бандерас намерен воспользоваться изоляцией, чтобы читать, писать, строить планы.

«Хочу публично заявить, что сегодня, 10 августа, я вынужден праздновать свой 60-й день рождения в карантине, поскольку получил положительный тест на COVID-19″, – написал он.

Актер добавил, что чувствует себя «относительно хорошо».

«Просто немного больше устал, чем обычно, но уверен, что восстановлюсь как можно быстрее. Соблюдение советов врачей, надеюсь, даст мне возможность преодолеть инфекционный процесс, от которого страдаю и который влияет на стольких людей на всей планете», – пояснил актер.

Бандерас намерен воспользоваться изоляцией, чтобы читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы, «наполняя смыслом мои 60 лет, я встретил с желанием и энтузиазмом».

Непонятно, где актер заразился коронавирусом и где он сейчас находится. Бандерас имеет дома в Испании, США и Англии.

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