В России священника отстранили от должности за критику патриарха Кирилла

Настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в кубанской станице Чамлыкской протоиерею Виктору Рыбалкину запретили проводить службы.

Как сказано на сайте Армавирской епархии, причиной наказания стали призывы к расколу и смуте, нарушения церковной дисциплины и отказ от поминовения имени патриарха Кирилла за богослужением.

Речь идет о проповеди отца Виктора, которую опубликовали на YouTube. В ней священник критикует патриарха, рассказывает о церковных нравах и призывает вернуться к православию «до Кирилла».

«Наша задача, братья и сестры, простая. Не война, не революция – верните православие, какое было до Кирилла, поместный собор Русской церкви», – рассказывает протоиерей.

По его словам, у патриарха команда людей, которые никогда не скажут ничего против.

«Сказал «фас» – пошли. «В будку» – и замолчали», – отметил протоиерей.

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