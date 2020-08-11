Глава ВОЗ увидел в борьбе с коронавирусом «ростки надежды»
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды.
«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», отметил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции в Женеве.
Он призвал государства решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример с ряда стран, которым удалось преуспеть в этом.
«Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе», – сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан – соблюдать новые ограничительные меры.
«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», – добавил он.
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