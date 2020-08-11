Глава ВОЗ увидел в борьбе с коронавирусом «ростки надежды»

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды.

«Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», отметил глава ВОЗ в ходе пресс-конференции в Женеве.

Он призвал государства решительно пресекать распространение коронавируса и брать пример с ряда стран, которым удалось преуспеть в этом.

«Некоторые страны в регионе реки Меконг, Новая Зеландия, Руанда и многие островные государства в Карибском море и Тихом океане смогли пресечь вирус на раннем этапе», – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан – соблюдать новые ограничительные меры.

«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», – добавил он.

Тэги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения