Интернет компании создали карту протестов и блокируют цензуру в Беларуси
Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты.
В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.
На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.
Тем временем мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.
«Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабилен», – написал Дуров, отметив, что иногда интернет в стране полностью отключается.
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