НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:00 11 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Интернет компании создали карту протестов и блокируют цензуру в Беларуси

Интернет-компании отреагировали на события в Беларуси, где начались масштабные народные протесты.

В компании Google создали интерактивную карту протестов в Минске, которые начались после президентских выборов. Карта доступна в наборе приложений Google Maps.

На карте отмечены пункты помощи протестующим, закрытые для входа станции метро, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Тем временем мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры на территории Беларуси. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в Twitter.

«Мы включили наши инструменты против цензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабилен», – написал Дуров, отметив, что иногда интернет в стране полностью отключается.

Источник:
Тэги: Google, беларусь, протесты, Telegram, цкензура

Новости по теме

В Беларуси силовики избили российских журналистов

Во время протестов по итогам президентских выборов задержали несколько российских журналистов, местонахождение некоторых неизвестно.

Правительство РФ и Казахстана поздравили Лукашенко с победой на выборах

Лидеры РФ и Казахстана отправили поздравительные телеграммы белорусскому коллеге после объявления результатов выборов.

МВД Беларуси заявило о трех тысячах задержанных

Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты