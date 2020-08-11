Рассказываем подробнее о российской вакцине от COVID-19
Вакцину получила название «Спутник V» и поступит в оборот с нового года. Ожидается, что вакцина позволяет сформировать иммунитет на пару лет.
Российская вакцина от коронавируса, которая получила название «Спутник V», поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ.
«Спутник-1 активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – говорится в объяснении названия.
Вакцина будет доступна в двух формах – жидкой и лиофилизированной.
Как сообщает Минздрав РФ, вакцина позволяет сформировать длительный иммунитет.
«Двукратная схема введения вакцины позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что зарегистрированный 11 августа препарат – Гам-КОВИД-Вак – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.
«Вакцина прошла все необходимые испытания безопасности и эффективности на нескольких видах животных (грызуны и приматы), позже вакцина была испытана на двух группах добровольцев (по 38 человек в каждой). Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19″, – говорится в сообщении.
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