Рассказываем подробнее о российской вакцине от COVID-19

Вакцину получила название «Спутник V» и поступит в оборот с нового года. Ожидается, что вакцина позволяет сформировать иммунитет на пару лет.

Российская вакцина от коронавируса, которая получила название «Спутник V», поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ.

«Спутник-1 активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – говорится в объяснении названия.