Разоблачение схемы по банкротству агропредприятия «Борки»

Как уже ранее было опубликовано, ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН» в 2016 году вошел в процедуру банкротства и с 2017 года судьей Хозяйственного суда Харьковской области Виталием Усатым был назначен арбитражный управляющий Александр Татищев директором данного предприят

Как уже ранее было опубликовано, ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН» в 2016 году вошел в процедуру банкротства и с 2017 года судьей Хозяйственного суда Харьковской области Виталием Усатым был назначен арбитражный управляющий Александр Татищев директором данного предприятия.

С 2018 года один из кредиторов подал заявление об обжаловании имущественных действий должника ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН», которые заключались в предоставлении своего согласия на изъятие из его права пользования земельных участков в размере 1200га в пользу Института овощеводства и бахчеводства.

В тот же период, другим кредитором было подано аналогичное заявление касающиеся земельных участков в размере 600га.

Удивительное совпадение, но отказ от земельных участков был осуществлен за 6 дней до начала процедуры банкротства.

До середины 2019 года всеми инстанциями рассматривалось вышеупомянутое заявление по 1200га, и все суды пришли к одному мнению, в результате которого было отказано кредитору в удовлетворении его требований, чем самым искусственно сделали невозможным погасить задолженность перед кредиторами, который не один, меду прочим.

В тоже время, пока рассматривались жалобы на решения по 1200га, согласно материалам дела о банкротстве, на протяжении 3 лет 600га на основании договоров обрабатывались ООО «Агротрадиция», которое принадлежит по внегласным данным судье Виталию Усатому.

В этот же период времени, арбитражный управляющий государственного предприятия Александр Татищев в 2019 году подал заявление о взыскании дебиторской задолженности с ООО «Агротрадиция» в размере 1 320 000, 00 гривен, которая якобы образовалась из-за предоставления услуг ООО «Агротрадиция».

По результату рассмотрения заявления, председателем суда не было удовлетворено такое заявление, конечно же потому что взыскать у самого себя же это как-то неправильно.

После рассмотрения заявления кредитора, касающегося 1200га, в 2020 году председатель суда вместе с арбитражным управляющим ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН» Александром Татищевым разыграли еще одну комбинацию, подав аналогичное заявление от имени директора госпредприятия Александра Татищева, чтоб убрать от директора подозрения о связи с судьей по краже государственных денежных средств, так как предыдущие годы их все устраивало и они не видели необходимости в возврате в пользование ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН» 1200га, с целью погасить задолженность перед кредиторами, ведь остальные 600га обрабатывались ООО «Агратрадиция».

В июне 2020 года, судья отказал директору Александру Татищеву в удовлетворении аналогичного заявления, насчет 1200га, ведь уже есть прецедент и можно ему следовать.

Что насчет 600га, о них не было забыто, просто ООО «Агротрадиция» работало на них выжимая максимум из украинских земель, и спустя два с половиной года, после успешной обработки 600га у председателя Хозяйственного суда Виталия Усатого дошли руки рассмотреть заявление кредитора насчет отмены имущественных действий, заключающихся в отказе передачи в пользу Института овощеводства и бахчеводства 600га.

Случайным образом, в марте 2020 года судья передумал по поводу своего же аналогичного решения вынесенного в 2018 году, которое было оставлено без изменений судами высших инстанций, насчет правомерности согласия предприятия на отчуждение земельных участков, за счет обработки которых предприятие реально имело возможность погасить задолженность перед кредиторами, и по результату рассмотрения он все же удовлетворил заявление кредитора, хотя как было сказано ранее, уже в июле 2020 он опять отказал в удовлетворении по 1200га.

Таким образом, в действиях судьи Виталия Усатого и назначенного им же в рамках дела о банкротстве директора Александра Татищева усматриваются действия, заключающиеся в обработке земель на протяжении 3 лет, за счет затягивания процессуальных сроков в деле о банкротстве.

Уже на сегодняшний день, проработав на земельных участках на протяжении 3 лет, они перешли в новую стадию, на которой они намерены вернуть 1200га и 600га и перейти в обработку земельных участков, путем признания незаконными решений об отчуждении земель, которые находились на праве пользования у ГП «ИХ «Борки» ИОБ НААН».