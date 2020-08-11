Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров

Издание подчеркивает усиливающееся влияние стриминговых сервисов – больше четверти от общей суммы доходов актеры получили от Netflix.

Дуэйн «Скала» Джонсон второй год подряд зарабатывает больше всех



Первое место в рейтинге второй год подряд занимает Дуэйн «Скала» Джонсон с $87,5 млн доходов. Он получил от Netflix $23,5 млн за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление» и заработал на успехе линейки товаров Project Rock, выпускаемой компанией Under Armour.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, заработавший $71,5 млн. Он также снялся в «Красном уведомлении», которое наряду с другой картиной Netflix «Призрачная шестерка» принесло ему $20 млн.

Третью строчку занял Марк Уолберг с $58 млн доходов. Фильм «Правосудие Спенсера» с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.

Также в рейтинг вошли Бен Аффлек (4 место, $55 млн) и Вин Дизель (5 место, $54 млн), а шестое место занял индийский актер Акшай Кумар, заработавший $48,5 млн на рекламе разных товаров – от мультивитаминов до туалетных очистителей. Кроме того, он работает над своим первым телесериалом под названием «Конец», который выйдет на Amazon Prime. Впервые в список попал и звездный участник мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда, заработавший 45,5 миллионов долларов и занявший в списке седьмое место.

На восьмом месте с 44,5 миллионами долларов оказался Уилл Смит: как отмечает издание, он неплохо зарабатывает на своих аккаунтах в Instagram и Snapchat, а также на мелодиях для мобильных телефонах. Среди его новых ролей – главная роль в фильме «Король Ричард» об отце известных теннисисток Серены и Ванессы Уильямс.

Адам Сэндлер занял 9 место также благодаря сделкам с Netflix: в январе он подписал контракт на 4 фильма после того, как его картина «Загадочное убийство» оказалась среди хитов сервиса, и заработал 41 миллион долларов. А замыкает десятку Джеки Чан и его 40 миллионов долларов: помимо активных съемок в фильмах, звезда комедий и боевиков зарабатывает на эндорсменте и заключении лицензионных соглашений.

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