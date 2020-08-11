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20:18 11 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ряды украинской армии попал боец «ДНР»

В Харькове под одну из волн мобилизации попал боевик так называемой «Донецкой народной республики». Его разоблачили только сейчас.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы.

Сообщается, что бывшего боевика разоблачили, когда он уже служил в Харьковском пограничном отряде. В сентябре 2014 года он добровольно присоединился к формированию «Оплот», привлекался к службе в нарядах на территории военного городка.

В январе 2015 года его подразделение направили в зону боевых действий.

«Опасаясь за свою жизнь, он уволился из рядов НВФ и переехал для проживания в Харьков. Впоследствии, во время одной из волн мобилизации был направлен для дальнейшего прохождения службы в ряды пограничного ведомства», – говорится в сообщении.

В отношении него открыто дело за участие в террористической организации, военному вручили извещение о подозрении.

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