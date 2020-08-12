На турнире в Праге Цуренко обыграла первую ракетку России

В стартовом матче на турнире в столице Чехии Леся Цуренко (№139 WTA) разобралась с первой ракеткой России Екатериной Александровой (№27 WTA) – 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 15 минут. В следующем раунде Цуренко сыграет с победительницей пары Ана Богдан – Сторм Сандерс.

Отметим, что Цуренко и Александрова ранее встречались в начале 2019 года и победила также украинка.

Для Леси это первая победа над игроком топ-30 WTA с января 2019 года, когда она обыграла Наоми Осаку в полуфинале турнира в Брисбене.

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