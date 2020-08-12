Байден назвал своим вице-президентом темнокожую женщину-сенатора

Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурой вице-президента.

Джо Байден избрал своей напарницей на выборах Камалу Харрис, темнокожую сенатора-демократа от штата Калифорния афроамериканско-южноазиатского происхождения.

При президентстве Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом (2011-2017), она была министром юстиции США, а на первичных выборах кандидата в президенты от Демократической партии в этом году была сначала одной из соперниц Байдена.

Отметим, что 55-летняя Харрис станет первой темнокожей выдвиженкой на выборах президента и вице-президента США, а в случае избрания станет и первой женщиной на вице-президентской должности.

Камала Харрис родилась в Калифорнии в США; ее отец – иммигрант из Ямайки африканского происхождения, а мать была иммигранткой из Индии. Сама Харрис, по сообщениям, определяет себя как афроамериканку.

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