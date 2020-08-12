Михаил Ефремов оказался в реанимации с инсультом

Заслуженный артист России Михаил Ефремов попал в реанимацию, куда его увезли на «скорой помощи» из суда.

Артисту стало плохо еще в машине приставов на пути в суд. Вскоре после того, как Ефремова завели в здание суда, актер потерял сознание. Ему вызвали машину «скорой помощи».

Врачи поставили ему предварительный диагноз – инсульт.

К Ефремову попытался попасть его адвокат Эльман Пашаев, однако в Боткинскую больницу его не пустили из-за карантина.

Актера госпитализировали перед заседанием по делу о смертельном ДТП с его участием.

Очередное рассмотрение дела перенесли на следующий день, 12 августа, однако, учитывая состояние Ефремова, оно может быть отложено надолго.

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