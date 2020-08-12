Индиец вернулся домой через два дня после своих похорон

Житель города Канпур, штат Уттар-Прадеш, вернулся домой через два дня после того, как семья признала его мертвым и похоронила.

2 августа Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Семья подала в полицию заявление о пропаже человека. 5 августа полицейские нашли тело и пригласили родственников на опознание. Братья подтвердили, что это труп Хассана. В этот же день семья похоронила его, сообщает Times Now News.

7 августа настоящий Хассан вернулся домой.

«После ссоры с женой я ушел и отправился работать на завод. В пятницу, после того, как мне заплатили за работу, я вернулся. Когда я пришел, я обнаружил, что мой дом закрыт, но соседи узнали меня. Они вызвали полицию, и меня доставили в полицейский участок», – рассказал он.

Жена Хассана Нагма заявила, что счастлива, что ее муж вернулся домой.

«Лицо представленного нам на опознание человека было похоже на моего мужа. Я сомневалась, но его братья подтвердили, что это он. Я счастлива, что мой муж вернулся. Все мы счастливы», – сказала она.

Шеф полиции Канпура Претиндер Сингх сказал, что теперь задача – идентифицировать похороненного вместо Хассана.

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