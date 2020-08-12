Убытки экономики подсчитала направительственная организация NetBlocks. Отключать страну от интернета могут всего две компании, подконтрольные властям.

Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации NetBlocks, опубликованные в среду, 12 августа.

Таким образом за трое суток без интернет-связи экономика Беларуси потеряла около $170 млн.

Также организация подтвердила серьезные проблемы с интернетом, которые возникли в Беларуси за последние 3 дня. При этом возможность отключать страну от интернета имеется всего у двух компаний, подконтрольных правительству.

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