НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
18:00 12 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета

Убытки экономики подсчитала направительственная организация NetBlocks. Отключать страну от интернета могут всего две компании, подконтрольные властям.

Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации NetBlocks, опубликованные в среду, 12 августа.

Таким образом за трое суток без интернет-связи экономика Беларуси потеряла около $170 млн.

Также организация подтвердила серьезные проблемы с интернетом, которые возникли в Беларуси за последние 3 дня. При этом возможность отключать страну от интернета имеется всего у двух компаний, подконтрольных правительству.

Источник:
Тэги: интернет, Беларусия

Новости по теме

Беларусь уже третьи сутки без интернета

Также пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by.

Суд запретил украинцу пользоваться интернетом из-за фотографий гениталий

Мужчина искал подружку слишком откровенно, за что и схлопотал судимость.

Facebook и Twitter обнаружил сеть из российских аккаунтов, которые публиковали фейковые новости

Страницы использовались для того, чтобы сеять рознь в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты