Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета
Убытки экономики подсчитала направительственная организация NetBlocks. Отключать страну от интернета могут всего две компании, подконтрольные властям.
Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации NetBlocks, опубликованные в среду, 12 августа.
Таким образом за трое суток без интернет-связи экономика Беларуси потеряла около $170 млн.
Также организация подтвердила серьезные проблемы с интернетом, которые возникли в Беларуси за последние 3 дня. При этом возможность отключать страну от интернета имеется всего у двух компаний, подконтрольных правительству.
Новости по теме
Также пользователи из других стран не могут открыть сайты в национальном белорусском домене .by.
Мужчина искал подружку слишком откровенно, за что и схлопотал судимость.
Страницы использовались для того, чтобы сеять рознь в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права.