Закон о легализации игорного сегмента подписан. Что дальше?

За полгода законопроект прошел две стадии проверок в Верховной раде, пока в середине июля чиновники не приняли его во втором чтении.

За полгода законопроект прошел две стадии проверок в Верховной раде, пока в середине июля чиновники не приняли его во втором чтении. Теперь же закон официально вступил в силу.

Что будет с игорным бизнесом после легализации?

Он начнет приносить официальные налоги в казну государства. Такая опция стала возможной после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. Поэтому казино, букмекерские конторы и прочие представители этой сферы в ближайшее время будут активно перестраивать свои отношения с государством, пишет Favoritnr1.com. Имеется ввиду ввод ограничений и покупка лицензия для ведения игорной деятельности.

Новый закон определил, что в азартные игры можно будет играть только людям старше двадцати одного года. Для этого им нужно будет подтвердить свой возраст и пройти регистрации в специальном органе, который будет отслеживать нарушения и допускать игроков до азартных игр. К тому же закон определяет территории, на которых может легальной открыться букмекерская контора или казино. Это отели классом три звезды и выше. Для открытия точки приема ставок достаточно и трехзвездочной гостиницы, тогда как казино можно запустить лишь пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.

Плюс букмекерской лицензии, что она дает право работать и на онлайн-площадках, одна из таких – букмекерская контора Мелбет. Также закон позволяет функционировать онлайн-казино и сайтам, где можно сыграть в покер. Однако для того, чтобы организовать азартные игры, необходимо выполнить несколько условий. К примеру, уставной капитал не должен быть меньше тридцати миллионов гривен.

Напомним, что последние десять лет игорный бизнес находился под запретом в Украине. Нельзя было открывать даже букмекерские конторы. Первые планы о легализации игорной сферы озвучил сам Зеленский, когда в августе 2019 года выполнял визит в Турцию. При этом возникали мнения о том, что создание комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (она точно будет в 2021 году) противоречит Конституции Украины.

Какие плюсы получит государство?

Букмекеры станут большими налогоплательщиками, а также откроют большое количество рабочих мест. Ожидается, что только от продажи лицензий и налоговых поступлений государство заработает от двух с половиной до четырех миллиардов гривен. Однако пока неизвестно, какой именно налог будут платить компании, организующие азартные игры. Для этого в будущем будет разработан отдельный нормативный акт.

К тому же занимается игорной деятельностью в стране могут только юридические лица, зарегистрированные в Украине. Они могут осуществлять только эту деятельность. К тому же нельзя будет открыть казино или букмекерскую конторы без наличия деловой репутации владельцев и менеджеров проекта. Также необходимо подтверждение того, что они не связаны с активами на территории государств-агрессоров.