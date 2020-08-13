На Волыни община перешла в ПЦУ после того, как ее настоятель поздравил Путина с днем ангела
Свято-Сергиевская община села Галиновка Владимир-Волынского района перешла из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Решение о присоединении к ПЦУ было принято после того, как ее настоятель Алексей Шаран поздравил Владимира Путина с именинами. Об этом информирует пресс-служба ПЦУ.
Жители села рассказывают, что думали о переходе уже давно, и последней каплей стало поздравление в Facebook президента России с именинами. Тогда община написала прошение на имя епископа Матфея, чтобы ее приняли в состав Владимир-Волынской епархии Православной церкви Украины, говорится в сообщении.
Теперь Свято-Сергиевская община ПЦУ имеет целью вернуть себе храм, поскольку ключи от него забрали сторонники УПЦ МП.
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