Совет ЕС на внеочередном совещании обсудит события в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель



«В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане», – говорится в сообщении в Twitter.

Официальный представитель Борреля также уточнил, что совещание состоится в режиме видеоконференции.

Напомним, о проведении такого совещания объявило МИД Польши, отметив, что о нем попросила Варшава.

Тэги: Европейский союз, Республика Беларусь