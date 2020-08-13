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02:44 13 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Совет ЕС на внеочередном совещании обсудит события в Беларуси

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель соберет в пятницу, 14 августа, совещание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

«В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Беларуси, а также развитие событий в Ливане», – говорится в сообщении в Twitter.

Официальный представитель Борреля также уточнил, что совещание состоится в режиме видеоконференции.

Напомним, о проведении такого совещания объявило МИД Польши, отметив, что о нем попросила Варшава.

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Тэги: Европейский союз, Республика Беларусь

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